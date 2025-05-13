«Смотрящие» для Киева – как все начиналось

Стремительное падение очередного "смотрящего" за столицей Дениса Комарницкого, бежавшего из Украины, привело к некоему хаосу в Киеве. После этого НАБУ пригрозило подать его в розыск как главу группировки, расхищавшей город.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В частности, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко решил переподчинить себе все департаменты КГГА на основе указа президента Украины. Согласно документу в начале полномасштабной войны были распущены все ГГА, а на их месте были созданы военные администрации. Избранный киевлянами мэр Виталий Кличко, погрязший в коррупционных скандалах, с этим не согласен.

"Комментарии" решили разобраться, что значит для столицы такой неформальный и теневой институт как "смотрящий" — с чего все началось, как развивалось, почему он важен и что ожидает Киев дальше.

Смотрящий – кто это и зачем нужен

Сам термин "смотрящий", столь прижившийся в Киеве и Украине в последние годы, вышел из криминальной среды. Из числа лиц, придерживавшихся так называемых "воровских понятий", выбирали человека, ответственного за сбор средств, разрешение конфликтов и контроль ситуации на определенной территории.

Если до 1990-х годов этот человек осуществлял свою власть и полномочия только в теневой отрасли жизни — среди уголовников, то после обретения Украиной независимости и криминализации общества, его полномочия стали все чаще распространятся и на повседневную жизнь обычных людей.

Тем не менее, до начала 2000-х годов Киев не знал такого понятия как "смотрящий" от криминала – размер города, количество различных ОПГ не позволяло занять это место кому-то одному. Влияние же "воров в законе" в Украине традиционно было невелико, так как на постоянной основе в стране их проживало около двух десятков человек.

Неудивительно, что с 1993-го в Киеве существовал так называемый "клуб семи", куда входили 7 самых влиятельных криминальных авторитетов тех лет – Виктор Авдышев (Авдыш), Владимир Кисель (Дед), Игорь Фадеев (Москва), Борис Савлохов (Солоха), Валерий Прыщиков (Прыщ), Вячеслав Пересецкий (Фашист) и "Ткач". Именно они и старались следить за "порядком" в столице, осуществляя коллективное управление его теневой жизнью.

Своего "смотрящего" от воров Киев получил лишь после 2000-го, когда был "коронован" уроженец Донецкой области Сергей Мамедов, он же "Мамед", именно он и стал "ответственным" за столицу от мира криминала. После его смерти от рака в 2011-м, место "смотрящего" в 2013-м занял уроженец Львовской области Андрей Недзельский (Неделя или Львовский).

В 2019-м году Андрея Недзельского якобы лишили статуса "вора в законе" и избили. Однако в 2020-м году в ходе обыска у него дома нашли 400 тысяч долларов, которые правоохранители назвали "общаком" (общей кассой), что свидетельствовало о выполнении им полномочий "смотрящего". Как бы то ни было, в том же году "вор в законе" покинул Украину и в настоящий момент проходит подозреваемым по ряду дел, одно из них – по делу об убийстве 2009-го года, даже направлено в суд.

До Революции Достоинства "смотрящего" в Киеве не было – хватало Леонида Черновецкого

Но все же теперь термин "смотрящий" в столице больше ассоциируется не с каким-то криминальным авторитетом или "вором в законе", а с вполне респектабельным человеком – бизнесменом, чиновником или депутатом того же Киевгорсовета. Как так вышло?

Вероятным ответом на этот вопрос является полная власть главы столицы, которая осуществлялась им лично или через заместителей, находившихся в полной зависимости от мэра. Такое объяснение журналистам портала "Комментарии" дали наши источники, отмечая, что мэры столицы прежних времен обходились без подобных коммуникаторов.

Впрочем, различные "подводные" течения несомненно существовали и в те времена. Так, в 2002-2003 годах существовал конфликт между тогдашним главой Киева Александром Омельченко и главой Администрации президента Леонида Кучмы, подозреваемого в госизмене, Виктором Медведчуком. Как писали СМИ, именно последний якобы стоял за попытками отправить столичного голову на пенсию по достижении им 65-летнего возраста и невозможности совмещения им постов мэра и главы КГГА.

Вероятно, это было отзвуком борьбы между мэром и так называемой "киевской семеркой" — собранием крупных бизнесменов, в числе которых в 1990-х были Виктор Медведчук и Валентин Згурский. Последний во времена СССР в течение 11 лет руководил Киевским горисполкомом, структурой, из которой в 1995-м году и появилась Киевская городская государственная администрация.

На новый уровень вопрос о "смотрящем" вырос после смены мэра столицы, которым в 2006-м году стал Леонид Черновецкий, занимавший этот пост до 2012 года, победив и на вторых выборах в 2010-м. Именно при нем столичная власть получила сомнительную "славу" рассадника коррупции. При этом из ключевых фигур так никто и не был наказан.

Именно в бытность Леонида Черновецкого выросли основные коррупционные схемы, которые успешно используются до сих пор, например, так называемая "туалетная". По ней можно взять в аренду или просто самовольно построить ту же уборную, а потом через суд узаконить ее и получить для "обслуживания" объекта землю, иногда достаточную для строительства многоквартирного дома.

Только земли из фонда столицы было выведено около 3000 гектаров, а еще продажа более 350 объектов недвижимости, принадлежавшей Киевской территориальной громаде, и "инвестиции" под льготы от города и откаты нужным людям. Все эти схемы подробно описывались в СМИ.

Как писали "Комментарии", очень многие из бывших подвижников Леонида Черновецкого, которые помогали управлять, а по версии СМИ и правоохранителей, расхищать, столицу, остались при делах, а кое-кто даже очень хорошо "поднялся".

Так, экс-секретарь горсовета времен Черновецкого, Олесь Довгий, успешно отбился от обвинений Специализированной антикоррупционной прокуратуры в незаконной передаче земли. Собственно, по данным СМИ в "молодой команде" Леонида Черновецкого он и отвечал за правильное голосование депутатов по земельным вопросам. В 2014-м и 2019-м годах дважды избирался народным депутатом Украины и в особых скандалах последние годы замечен не был.

Экс-зять Леонида Черновецкого Вячеслав Супруненко считался куратором такого важного направления как инвестиции, а также приватизация и отчуждение в частную собственность муниципального имущества. В настоящий момент активно занимается столичной недвижимостью и страхованием.

Но куда больше "поднялись" два других человека – Вадим Столар и Денис Комарницкий.

Эра Столара и Дениса Комарницкого – уже позади, но она была

В бытность мэром Леонида Черновецкого Вадим Столар и Денис Комарницкий не были особо на слуху, возможно потому, что в свое время проходили по уголовным делам. Так, Столара обвиняли в причастности к громкой и до конца не расследованной афере строительной пирамиды "Элита-центр", в ходе которой пострадали 1759 киевлян, у которых организатор фирмы Алексей Волконский/Шахов похитил около 400 миллионов гривен. Последний был вхож в семью Черновецкого и хорошо знаком с его сыном Степаном.

Денис Комарницкий же, будучи председателем фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевгорсовете, отвечал за "правильное" голосование депутатов по ключевым вопросам – земле, отчуждения из коммунальной собственности пакета компании "Киевгорстрой" и других коммунальных активов. Причем делал он это так активно, что даже напал на адвоката Ивана Гранцева, отобрав у него документы вместе с уже упомянутым выше Вячеславом Супруненко, за что получил 2 года условно.

Первым “удачу за хвост” ухватил Вадим Столар, занявшись строительным бизнесом и в 2015-м как нардеп от "Евросолидарности" ставший куратором столицы. На этой почве он быстро сошелся с городским головой Виталием Кличко, и последний с Вадимом Столаром летали на отдых в одном самолете, а их соседями были другие одиозные строительные бизнесмены, такие как недавний народный депутат Максим Микитась. Последнего, кстати, тоже называли "смотрящим" за столицей, правда, его имя было далеко не первым.

Вадим Столар считался в Киеве фигурой №1, на что обращали внимание даже европейские СМИ, вплоть до смены президента в Украине, после чего его влияние стало падать.

Так, в 2019-м году первый глава Офиса президента Украины Андрей Богдан открыто заявил о наличии в Киеве "смотрящих", которые все решают за мэра и которого он лично 6 раз просил отказаться от данного "института". Недоброжелатели Богдана утверждали, что он якобы хотел просто поставить своего "смотрящего" в лице застройщика Андрея Вавриша, но все изменило увольнение первого в феврале 2020-го.

Вместе с тем уже осенью 2019-го прозвучали фамилии двух новых смотрящих за столицей – нардепа Игоря Тищенко и Дениса Комарницкого, и фигура второго стала широко известной уже летом 2020-го. Тогда проект Bihus.info со ссылкой на документы, переданные нардепом Гео Леросом, и свои источники утверждал, что смотрящим за столицей стал именно Денис Комарницкий.

Сайт "Апостроф" же называл Дениса Комарницкого креатурой главы ОПУ Андрея Ермака, тогда как при Андрее Богдане у будущего "смотрящего" в офисе был обыск. А некоторые СМИ называли в числе смотрящих Максима Микитася.

Как писали "Комментарии", фигура Дениса Комарницкого, как нового "смотрящего" за столицей, всплыла осенью 2019-го и была, если и не назначена из Офиса президента Украины, то, как минимум, согласована с ним.

Летом 2020-го года Денис Комарницкий оказался под ударом нардепа Гео Лероса, в тот период времени активно атаковавшего главу ОПУ Андрея Ермака, что косвенно могло говорить о том, что "теневой хозяин" столицы вполне устраивал Офис президента.

В этой связи стремительное падение Дениса Комарницкого от "смотрящего" до подозреваемого по делу все тех же "туалетных схем" времен Леонида Черновецкого после публикации прослушки НАБУ все тем же Bihus.info кажется удивительным.

Как именно это произошло, почему, а главное, кто может стать следующим на этом сложном, опасном, но таком "денежном" посту, читайте во второй части нашего цикла.