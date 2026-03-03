РФ продовжує знищувати Одещину: масштаби нової атаки дронами вражають

Вночі проти вівторка, 3 березня, Одеська область знову зазнала атаки з боку російських безпілотників. На щастя, постраждалих не було, проте ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі регіону. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень обʼєкти портової та транспортної інфраструктури", — підкреслив Кіпер.

За його словами, пошкоджено склад сухих вантажів, дорожні контейнери, а в адміністративних будівлях вибито скління. На щастя, займань чи пожеж не зафіксовано.

Кіпер додав, що на місцях ударів вже працюють спеціальні та комунальні служби, а також правоохоронці, які документують наслідки агресії та воєнні злочини РФ.

За повідомленнями, повітряні сили України заздалегідь попереджали про загрозу безпілотників, тому багато населених пунктів, зокрема Чорноморськ, були готові до сигналів тривоги. Гучні вибухи лунали в нічний час, що свідчить про інтенсивність атаки.

Вранці 3 березня військові також попередили про можливу загрозу балістичних ракет та вихід небезпечних повітряних цілей. У Миколаєві, який межує з Одеською областю, також пролунали вибухи, що підтверджує загострення ситуації на півдні України.

