У Києві розглядають можливість суттєвого підвищення вартості проїзду в міському комунальному транспорті. Згідно з пропозицією, разова поїздка може коштувати 30 гривень уже з 15 липня. Впровадження нових тарифів планується після проходження всіх регуляторних процедур, а також обговорення з громадськістю та профспілковими організаціями. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Фото: з відкритих джерел

У міській владі зазначають, що чинні тарифи не переглядалися з 2018 року. Основними причинами коригування називають зростання витрат транспортних підприємств, зокрема на електроенергію, паливо, заробітну плату працівників, утримання інфраструктури, а також зменшення пасажиропотоку. Усе це, за розрахунками, призвело до необхідності наближення вартості поїздок до економічно обґрунтованого рівня.

Разом із підвищенням разового тарифу планується запровадження гнучкої системи знижок для пасажирів, які користуються транспортною карткою та купують поїздки пакетами. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок: що більший пакет, то нижча ціна за одну поїздку — від 30 до 25 гривень.

Окремо передбачені місячні проїзні квитки, де середня вартість однієї поїздки коливатиметься приблизно в межах 23 гривень. Наприклад, пакети на 46, 62, 92 та 124 поїздки матимуть різну загальну вартість, що дозволяє пасажирам обирати оптимальний варіант залежно від інтенсивності користування транспортом. Також пропонується безлімітний місячний проїзний, який діятиме на всі основні види транспорту та коштуватиме 4 875 гривень.

Крім того, планується введення пересадкового квитка за 60 гривень, який дозволятиме користуватися метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмеження кількості пересадок. Для туристів і гостей столиці передбачені короткострокові безлімітні проїзні на 24, 48 і 72 години.

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА наголошують, що нинішній тариф у столиці залишається одним із найнижчих серед великих міст країни. Водночас у розрахунках транспортних підприємств економічно обґрунтована вартість поїздки у 2026 році може становити близько 64 гривень у метро та понад 44 гривні у наземному транспорті.

"Коментарі" вже писали, що Україна висловлює невизначеність щодо подальшої політики Сполучених Штатів стосовно російської нафти, навіть попри те, що Вашингтон не продовжив тимчасовий дозвіл на закупівлю підсанкційної сировини з РФ.