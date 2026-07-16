Тисячі будинків не витримають: експерт попередив про катастрофічний сценарій для Києва

Цієї зими частина Києва ризикує залишитися без централізованого теплопостачання, якщо Росія повторить масовані удари по столичних теплоелектроцентралях. Такий прогноз озвучив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, коментуючи готовність енергосистеми столиці до нового опалювального сезону.

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За словами експерта, система теплопостачання Києва створювалася кілька десятиліть тому і не проєктувалася з урахуванням загрози регулярних ракетних атак. Саме тому у разі пошкодження ключових ТЕЦ резервних потужностей може не вистачити для забезпечення теплом усіх споживачів.

Харченко зазначив, що приблизно 2,5 тисячі житлових будинків не мають альтернативних джерел теплопостачання. За його оцінкою, у разі виходу з ладу теплоелектроцентралей резервна інфраструктура зможе забезпечити теплом лише близько 75% житлового фонду столиці, тоді як решта будинків може залишитися без опалення.

"Виходячи з того, як побудована теплова система Києва і які існують технічні можливості, приблизно 2500 будинків не матимуть резервного джерела тепла. На мою думку, це факт", – наголосив експерт.

Водночас Харченко повідомив, що у столиці триває реалізація проєктів із розширення резервної генерації. Йдеться про встановлення 200 мегават когенераційних потужностей, які мають забезпечити електроенергією критично важливі об'єкти під час можливих відключень.

За його словами, близько 30% запланованих потужностей уже працюють. До вересня планують ввести в експлуатацію ще приблизно половину, а завершити весь проєкт мають у жовтні.

Окрім цього, місто продовжує оснащувати резервними джерелами живлення підприємства водопостачання, щоб мінімізувати ризики перебоїв у роботі критичної інфраструктури. Попри ці заходи, експерт вважає, що саме теплоелектроцентралі залишаються найбільш уразливим елементом енергосистеми Києва.

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