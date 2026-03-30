Сексуальне насильство над дітьми у храмах Харкова: викрито двох представників УПЦ (МП)

Правоохоронні органи Харкова викрили двох представників УПЦ (московського патріархату), яких підозрюють у тяжких злочинах проти статевої недоторканості неповнолітніх дівчат. Слідство встановило факти розбещення, виготовлення порнографії та вчинення сексуальних дій із використанням безпорадного стану потерпілих.

"Солодощі" та відеозйомка у ванній

Першим фігурантом справи є 52-річний рясофорний чернець, який працював пекарем при церкві. За даними слідства, чоловік заманював дітей до себе додому під приводом частування випічкою. Як зазначають у прокуратурі: "Після пригощання чоловік примушував їх іти до ванної кімнати, роздягатися та приймати душ", де знімав оголених дівчат на відео. Під час обшуків у його телефоні виявили дитячу порнографію.

Більш того, одна з 14-річних потерпілих повідомила про систематичне насильство. Дівчина стверджує, що монах "навмисно напоював її алкоголем, аби вона перебувала у безпорадному стані та не могла чинити опір". Наразі правоохоронці проводять експертизи для додаткової кваліфікації його дій.

Наруга у монастирському підвалі

Другий підозрюваний — 24-річний ієромонах тієї ж релігійної установи. Слідство встановило, що він, перебуваючи у стані сп’яніння, заманив 14-річну дівчину до підвалу монастирської будівлі. Там клірик, "маніпулюючи дитячою довірою, вчинив із потерпілою сексуальні дії у неприродний спосіб". Йому інкримінують вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

Суперечливі рішення суду

Попри тяжкість звинувачень, судові рішення щодо запобіжних заходів виявилися неочікувано м’якими. Рясофорному чернецю призначили тримання під вартою з можливістю виходу під заставу в розмірі 998 400 гривень, а молодшому священнослужителю — лише домашній арешт.

Прокуратура Харківської області висловила категоричну незгоду з такими вердиктами. Сторона обвинувачення вже готує апеляцію, щоб "наполягати на обранні обом підозрюваним безальтернативного тримання під вартою".

"Ми маємо справу з аморальними злочинами, де потерпілими стали діти. Особи, які мали б бути прикладом духовності та захищати слабких, використовували дитячу довіру для задоволення власних цинічних потреб. Прокурори вживатимуть усіх необхідних заходів і проведуть ретельне розслідування. Жоден випадок зазіхання на дитячу недоторканість не залишиться безкарним", — зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

