logo_ukra

BTC/USD

116851

ETH/USD

4295.14

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Росія обстріляла Балаклію на Харківщині: одна людина загинула, є поранені
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія обстріляла Балаклію на Харківщині: одна людина загинула, є поранені

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ракетного удару по Балаклії

1 жовтня 2025, 20:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ворожі війська завдали ракетного удару по м. Балаклія в Харківській області. 

Росія обстріляла Балаклію на Харківщині: одна людина загинула, є поранені

Обстріл. Ілюстративне фото

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару загинула жінка, ще чотири жінки отримали поранення

За словами Синєгубова, внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. 

“Поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка”, — повідомив Синєгубов. 

За попередньою інформацією, як повідомив очільник Харківської ОВА, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. В одній із квартир спалахнула пожежа.. Також загорівся припаркований автомобіль. 

“На місці працюють підрозділи ДСНС та медики”, — повідомив Синєгубов.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія 30 вересня завдала удару по Харкову та Дніпру.

Повідомлялося, що 6 ударів було зафіксовано в Холодногірському районі, також були “прильоти” у Київському та Шевченківському районах Харкова.

У Дніпрі внаслідок обстрілу повідомляли про загиблого, також 15 осіб отримали поранення. За даними Дніпропетровської ОВА, у постраждалих осколкові поранення, рвані рани, забої.

Росія протягом понад трьох років завдає ударів по навчальних центрах та полігонах. Нерідко військове командування повідомляє про жертви внаслідок обстрілів. 

Мер Генічеська Станіслав Бунятов розповів, чому ворогу вдається завдавати ударів та як мінімізувати ризики. За його словами, історія з навчальними центрами та полігонами зводиться до чіткого володіння ворогом інформацією про розміщення рекрутерів у певних місцях.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/synegubov/17498
Теги:

Новини

Всі новини