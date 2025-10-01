Росія обстріляла місто Балаклія на Харківщині: одна людина загинула, є поранені

Ворожі війська завдали ракетного удару по м. Балаклія в Харківській області.

Обстріл. Ілюстративне фото

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару загинула жінка, ще чотири жінки отримали поранення

За словами Синєгубова, внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка.

“Поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка”, — повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, як повідомив очільник Харківської ОВА, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. В одній із квартир спалахнула пожежа.. Також загорівся припаркований автомобіль.

“На місці працюють підрозділи ДСНС та медики”, — повідомив Синєгубов.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія 30 вересня завдала удару по Харкову та Дніпру.

Повідомлялося, що 6 ударів було зафіксовано в Холодногірському районі, також були “прильоти” у Київському та Шевченківському районах Харкова.

У Дніпрі внаслідок обстрілу повідомляли про загиблого, також 15 осіб отримали поранення. За даними Дніпропетровської ОВА, у постраждалих осколкові поранення, рвані рани, забої.

Росія протягом понад трьох років завдає ударів по навчальних центрах та полігонах. Нерідко військове командування повідомляє про жертви внаслідок обстрілів.

Мер Генічеська Станіслав Бунятов розповів, чому ворогу вдається завдавати ударів та як мінімізувати ризики. За його словами, історія з навчальними центрами та полігонами зводиться до чіткого володіння ворогом інформацією про розміщення рекрутерів у певних місцях.



