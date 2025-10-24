logo_ukra

Харків накривають КАБами: є люди під завалами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Харків накривають КАБами: є люди під завалами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Харків під обстрілом авіабомб: мешканців закликають бути в укриттях

Прямо зараз у Харкові пролунало щонайменше п’ять вибухів – місто знаходиться під ударом ворожих керованих авіаційних бомб.

Харків накривають КАБами: є люди під завалами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Харків накривають КАБами: у місті лунають потужні вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті бомбами атаковано Індустріальний район.

Начаьник Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив цю інформацію та закликав до відбою перебувати у безпечних місцях.

За даними моніторів, над містом літає розвідка, яка коригує удари. У місті здіймається дим на місці атаки.

Олег Синєгубов об 11:25: "У Харкові, попередньо, зафіксовано чотири влучання ворожих КАБ. Усі "прильоти" — в Індустріальному районі міста.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби прямують на місця ударів".

Ігор Терехов об 11:27: "На одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство — є поранені. Пошкоджені кілька авто, пожежа.

Обстеження місць влучань тривають".

Ігор Терехов об 11:29: "Кількість постраждалих -двоє людей. Під завалами можуть бути ще люди".

Олег Синєгубов об 11:34: "Троє людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова. Медики надають їм необхідну допомогу.

Огляд місць ударів триває. Задіяно всі профільні служби".

Ігор Терехов об 11:43: "За уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин. Друге — по цивільному підприємству.

Троє постраждалих, одну людину шпиталізовано.  Триває гасіння пожежі".

Ігор Терехов об 12:07: "За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру Харків був атакований 5 КАБами. На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки — вибиті вікна. Постраждалих на дану хвилину шестеро".

Інформація оновлюється.



