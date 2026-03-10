Очевидці шокували наслідками атаки по Дніпру: деталі страшного злочину Кремля

У ніч на 9 березня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами по території України. Загалом окупанти запустили 137 ударних безпілотників типу "Шахед" із різних напрямків. Українські сили протиповітряної оборони змогли знищити або подавити 122 з них, однак Дніпро пережив одну з найтривожніших ночей останнього часу. Унаслідок атаки поранення отримали десятеро людей, серед постраждалих — 12-річний хлопчик. У місті пошкоджено десятки будівель, а вибухова хвиля вибила понад тисячу вікон.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією місцевої влади та очевидців, дрони почали наближатися до міста пізно ввечері. Сили ППО знищили 19 безпілотників безпосередньо над Дніпром, проте деякі з них влучили у цивільну інфраструктуру або впали після ураження. Це спричинило значні руйнування у житлових районах.

В одній із багатоповерхівок вибуховою хвилею пошкоджено балкони та вибито всі вікна. Експерти припускають, що від ще серйозніших наслідків будинок врятували дерева, які частково зупинили дрон і пом’якшили силу удару. Також пошкоджено приміщення банківської установи, а в приватному секторі поблизу міста через падіння уламків спалахнула пожежа у житловому будинку.

Мешканці постраждалих будівель розповідають, що пережили сильний шок. У квартирах розбиті меблі та вікна, підлога засипана склом, а в деяких помешканнях вибухова хвиля вирвала навіть батареї опалення. Люди згадують, що почули характерний звук наближення дронів, після чого пролунали потужні вибухи. Дехто встиг лише накритися ковдрою або сховатися у безпечнішому місці, коли скло почало сипатися просто в кімнати.

Одна з мешканок міста розповіла, що після вибуху схопила домашніх улюбленців і разом із ними побігла до укриття. За її словами, навіть після тривалого часу війни звикнути до таких атак неможливо.

Серйозно постраждала і місцева гімназія — будівля залишилася без вікон, тому навчальний процес тимчасово призупинили. Вчителі, батьки та комунальні служби намагаються прибрати уламки та підготувати класи до відновлення занять.

