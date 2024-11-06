logo

BTC/USD

74020.59

ETH/USD

2620.13

LTC/USD

69.84

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы работа и карьера Лицей на Киевщине отстроят почти за 15 миллионов долларов: откуда деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Лицей на Киевщине отстроят почти за 15 миллионов долларов: откуда деньги

В отстроенном лицее обще смогут учиться 1200 студентов

сегодня, 16:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Профессионально-технический лицей Киевской области, полностью разрушенный в 2022 году, отстроят при финансовой поддержке Южной Кореи. На восстановление учебного заведения партнеры выделили $14,9 млн. Это не только позволит модернизировать помещение, но и обеспечит лицей современным оборудованием и технологиями, отвечающими международным стандартам профессионального образования.

Лицей на Киевщине отстроят почти за 15 миллионов долларов: откуда деньги

Профессионально-технический лицей в Киевской области. Фото: Киевская ОВА

Протокол о сотрудничестве по восстановлению лицея подписали директор Корейского агентства по международному сотрудничеству в Украине Текин Ли, министр образования и науки Украины Оксен Лесной и глава Киевской ОГА Руслан Кравченко. Южная Корея, известная как лидер в сфере профессионального образования, предоставит Украине не только финансовую помощь, но и свою экспертизу.

Каким станет новый лицей

Новый лицей будет просторным и современным с общей площадью корпуса 7,9 тыс. кв. м. В заведении обустроят модернизированные учебные и производственные помещения, библиотеку, актовый зал и спортивный зал. Кроме того, лицей оборудуют современными технологиями для практических занятий, а для обеспечения безопасности создадут надежное укрытие.

В отстроенном лицее смогут обучаться 1200 учеников, в том числе 400 взрослых по программам переподготовки. Лицей сосредоточится на подготовке специалистов в области строительства, электротехники и автомобильного транспорта, что важно для восстановления страны.

Южная Корея поддерживает цифровизацию украинского образования
Помимо финансовой помощи на восстановление Южная Корея вместе с ЮНИСЕФ работает над усовершенствованием дистанционного образования в Украине. Совместно они разрабатывают новые курсы для платформы Всеукраинская школа онлайн и обеспечивают школьников необходимыми девайсами.

Напомним, под Харьковом строят подземные школы. Ход выполнения строительных работ в Песочинском объединенном территориальном обществе проверил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/pivdenna-koreia-pidtrymaie-ukrainsku-proftekhosvitu-startuie-masshtabna-vidbudova-proftekhu-na-kyivshchyni
Теги:

Новости

Все новости