Лицей на Киевщине отстроят почти за 15 миллионов долларов: откуда деньги

Профессионально-технический лицей Киевской области, полностью разрушенный в 2022 году, отстроят при финансовой поддержке Южной Кореи. На восстановление учебного заведения партнеры выделили $14,9 млн. Это не только позволит модернизировать помещение, но и обеспечит лицей современным оборудованием и технологиями, отвечающими международным стандартам профессионального образования.

Профессионально-технический лицей в Киевской области. Фото: Киевская ОВА

Протокол о сотрудничестве по восстановлению лицея подписали директор Корейского агентства по международному сотрудничеству в Украине Текин Ли, министр образования и науки Украины Оксен Лесной и глава Киевской ОГА Руслан Кравченко. Южная Корея, известная как лидер в сфере профессионального образования, предоставит Украине не только финансовую помощь, но и свою экспертизу.

Каким станет новый лицей

Новый лицей будет просторным и современным с общей площадью корпуса 7,9 тыс. кв. м. В заведении обустроят модернизированные учебные и производственные помещения, библиотеку, актовый зал и спортивный зал. Кроме того, лицей оборудуют современными технологиями для практических занятий, а для обеспечения безопасности создадут надежное укрытие.

В отстроенном лицее смогут обучаться 1200 учеников, в том числе 400 взрослых по программам переподготовки. Лицей сосредоточится на подготовке специалистов в области строительства, электротехники и автомобильного транспорта, что важно для восстановления страны.

Южная Корея поддерживает цифровизацию украинского образования

Помимо финансовой помощи на восстановление Южная Корея вместе с ЮНИСЕФ работает над усовершенствованием дистанционного образования в Украине. Совместно они разрабатывают новые курсы для платформы Всеукраинская школа онлайн и обеспечивают школьников необходимыми девайсами.

Напомним, под Харьковом строят подземные школы. Ход выполнения строительных работ в Песочинском объединенном территориальном обществе проверил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.