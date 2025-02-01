Жуткая находка в Одессе: в морозильной камере в квартире нашли тело ребенка

В Одессе обнаружено тело ребенка в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе. Обнаружили тело мальчика в возрасте 1 год и 3 месяца.

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В Национальной полиции сообщили, что по данным полицейских, мальчик со старшей на год сестричкой жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

Двухлетнюю девочку изъяли из семьи и временно поместили в больницу.

В полиции отметили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали.

Напомним, что в пятницу, 31 января, как писал портал "Комментарии", российские войска обстреляли Одессу. Был нанесен удар тремя ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел и рассказал, кто попал в эпицентр вражеского удара. По его словам, российские войска ударили предварительно баллистическими ракетами.

“К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, находившихся в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители. В настоящее время выясняются все обстоятельства удара. Делаем все, чтобы помочь людям”, — отметил Зеленский вечером 31 января.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер после серии взрывов в городе сообщил, что в результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы. Впоследствии он уточнил, что известно о семи пострадавших в результате удара российских террористов по историческому центру Одессы.