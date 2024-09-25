Жестокое убийство в Одесской области: подросток лишил жизни 7-летнюю сестру и мать



















16-летний парень из Подольского района обвиняется в лишении жизни своей матери и младшей сестры. Следствие выдвинуло ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим серьезные последствия. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.



Подозреваемый в убийстве. Фото: od.npu.gov.ua

Как стало известно, 6 апреля 11-летний житель Ананева, вернувшись домой, обнаружил свою мать без признаков жизни через окно и сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тела 38-летней женщины и ее 7-летней дочери в разных комнатах с ножевыми ранениями, которые, по выводам экспертов, привели к их смерти.

В ходе расследования полицейские быстро выяснили, что к преступлению причастен 16-летний сын погибшей. Парень был найден на улице города. Установлено, что перед трагедией между ним и матерью произошел конфликт. Во время вспышки гнева подросток, находясь под влиянием алкоголя и наркотиков, неоднократно ударил мать ножом. Впоследствии, осознав, что его 7-летняя сестра может все рассказать, совершил преступление и против нее.





С места трагедии полицейские извлекли ножи, биоматериалы и другие важные доказательства. Криминалисты, используя мобильную ДНК-лабораторию, провели экспертизу образцов, подтвердившую причастность подозреваемого к преступлению.

На основе собранных доказательств следствие, под руководством Одесской областной прокуратуры, выдвинуло юноше обвинения в убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребенка, и надругательстве над телом. Эти преступления квалифицируются по статьям 115 и 297 Уголовного кодекса.

В настоящее время обвиняемый находится в следственном изоляторе, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное парню грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное следствие завершено, и дело уже передано в суд для рассмотрения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина устроил стрельбу в магазине в Киевской области. Инцидент произошел 22 сентября в Обуховском районе Киева. По информации полиции, неизвестный мужчина зашел в магазин в Обуховском районе и начал хаотическую стрельбу. В результате его действий был ранен продавец и владелец заведения. После нападения неизвестный скрылся.

