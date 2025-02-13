Жестокое убийство в Одесской области: мужчина убил трехлетнего мальчика из-за плача

В Одесской области произошла трагедия, которая всколыхнула всю страну: полицейские задержали 19-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве маленького ребенка. Мальчик умер в реанимации, так и не приходя в сознание. По предварительным данным, причиной смерти стали тяжелые травмы, полученные от собеседника матери, разозлившегося на ребенка из-за плача. Пока фигуранту грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Иллюстративное изображение задержанного. Фото из открытых источниковубийство

Инцидент произошел 12 февраля. Мать мальчика находилась на работе, а ее сожитель остался ухаживать за ребенком. Когда малыш начал плакать, мужчина прибег к насилию. Позже он пытался обмануть как мать, так и полицию, заявив, что у мальчика пошла кровь из носа, после чего тот потерял сознание.

Однако во время оперативных следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили реальную картину событий: мужчина жестоко избил ребенка, вызвав переломы ребер и повреждение внутренних органов. Врачи боролись за жизнь малыша, однако спасти его не удалось.

Фигурант задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что мать подозреваемого в убийстве парня на фуникулере в Киеве 5 февраля совершила нападение на журналистку в суде. Корреспондентка подала заявление о препятствовании журналистской деятельности. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.