Женщина убила своего мужа и захотела пойти на войну: подробности

Ткачова Марія
Суд в Одесской области вынес приговор избившей своего сожителя жительнице села Балково — от полученных травм мужчина скончался в больнице. Раздельнянская окружная прокуратура поддерживала публичное обвинение по делу, которое завершилось назначением женщине наказания в виде семи лет лишения свободы.
Женщина убила своего мужа
Инцидент произошел в январе этого года во время распития алкоголя между женщиной, ее сожителем и их знакомым. Во время конфликта из-за бытовых споров обвиняемая ударила мужчину кулаком в лицо. После падения она продолжила избиение ногами и покинула дом. Скорую помощь вызвали всего через несколько дней.
Мужчина попал в больницу в критическом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой и скончался через 11 дней.
На судебном заседании женщина признала вину и выразила раскаяние. Она также сообщила о намерении пойти на контрактную службу в армии.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней. Досудебное расследование проводил Раздельнянский районный отдел полиции.