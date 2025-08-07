logo

BTC/USD

116622

ETH/USD

3857.52

USD/UAH

41.46

EUR/UAH

48.28

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Женщина убила своего мужа и захотела пойти на войну: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщина убила своего мужа и захотела пойти на войну: подробности

В Одесской области женщину приговорили к 7 годам заключения за смертельное избиение сожителя

7 августа 2025, 17:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Суд в Одесской области вынес приговор избившей своего сожителя жительнице села Балково — от полученных травм мужчина скончался в больнице. Раздельнянская окружная прокуратура поддерживала публичное обвинение по делу, которое завершилось назначением женщине наказания в виде семи лет лишения свободы.

Женщина убила своего мужа и захотела пойти на войну: подробности

Женщина убила своего мужа

Инцидент произошел в январе этого года во время распития алкоголя между женщиной, ее сожителем и их знакомым. Во время конфликта из-за бытовых споров обвиняемая ударила мужчину кулаком в лицо. После падения она продолжила избиение ногами и покинула дом. Скорую помощь вызвали всего через несколько дней.

Мужчина попал в больницу в критическом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой и скончался через 11 дней.

На судебном заседании женщина признала вину и выразила раскаяние. Она также сообщила о намерении пойти на контрактную службу в армии.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней. Досудебное расследование проводил Раздельнянский районный отдел полиции.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Буковине пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы, к которой были вовлечены несовершеннолетние. Во время патрулирования у границы с Румынией правоохранители задержали четырех человек: двое взрослых мужчин пытались незаконно выехать в ЕС, а сопровождали их подростки 13 и 14 лет. По предварительным данным, нарушители заплатили по 5 тысяч евро за организацию нелегального маршрута.
Вскоре поблизости обнаружили еще одну группу — в автомобиле находились двое юношей 15 и 16 лет, которые привезли мигрантов на границу и должны были забрать проводников после завершения операции. В общем, все "курьеры" были несовершеннолетние и надеялись получить до 2000 долларов за свое участие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=396518
Теги:

Новости

Все новости