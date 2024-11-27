Женщина с угрозами 12 раз требовала дать отбой тревоги, потому что замерзла в подвале

Более 3 часов диспетчера ГСЧС Одесщины работали в укрытии, принимая многочисленные звонки от граждан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Диспетчер ГСЧС. Фото: ГСЧС Одесской области

"12 раз нам позвонила женщина, которая с угрозами кричала "дайте отбой тревоги, потому что мне в подвале холодно". Наши специалисты максимально вежливо объясняют, что в стране война и продолжительность тревоги зависит не от капризов ГСЧС.

Бывает по-разному, но мы работаем и пытаемся с улыбкой переносить все ситуации, среди которых и угрозы от человека, не понимающего, что истинная причина его злобы – россия", – отмечают в ГСЧС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Вчера вся Украина была "красная" из-за объявления воздушной тревоги в связи с угрозой баллистики. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе запуска баллистической ракеты средней дальности из Капустиного Яра Астраханской области. Напомним, именно такую экспериментальную баллистическую ракету запустили по Днепру 21 ноября, которую Путин назвал "Орешник", а ГУР сообщило о ракетной установке "Кедр".

В то же время была угроза из оккупированного Крыма, в Кривом Роге раздались взрывы. Вероятно, запустили Искандер.

По данным мониторинговых пабликов, Россия закрыла воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" вплоть до 30 ноября, поэтому, вероятно, это не последняя угроза пусков оттуда.

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Чрезвычайники совместно с сотрудниками парка аттракционов в Одессе сняли с высоты 18 метров 4 детей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Одесщины.

Спасатели, используя страхование с помощью веревки, спустили детей по аварийной лестнице. С детьми работали психологи ГСЧС. К счастью, никто не пострадал. Фото и видео – по ссылке.