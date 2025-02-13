Жена экснардепа работала на армию России: готовят суд за госизмену

Пока ее муж бежал в Россию после Революции Достоинства, она строила бизнес, помогавший армии окупантов. Супругу бывшего народного депутата от пророссийской партии "Родина" будут судить за госизмену. Следствие установило, что ее компания разрабатывала программное обеспечение для российских военных вертолетов, сегодня атакующих украинские города. Женщина была объявлена в розыск, а ее недвижимость в Одессе уже арестована.

Фото: od.gp.gov.ua

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жены бывшего нардепа, который еще в 2014 году уехал в РФ. Ей инкриминируют государственную измену, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, после побега мужчины женщина основала в Москве компанию, работавшую в сфере ИТ-технологий. Главными заказчиками ее продукции были государственные структуры России, в том числе Минобороны и спецслужбы. В 2023 году ее компания ввела программное обеспечение для российских боевых вертолетов Ми-26, Ми-35М, Ми-28Н "Ночной охотник" и КА-52 "Аллигатор". Именно эти воздушные машины используются в войне против Украины, нанося ракетные удары по украинским городам и позициям ВСУ.

По ходатайству прокуроров арестована элитная недвижимость обвиняемой в Одессе, включая жилые помещения и земельный участок. Все активы переданы в управление АРМА.

Обвиняемая сейчас скрывается и объявлена в розыск. Судебный процесс будет проходить заочно.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала новые факты по делу "крысы", украинского чиновника, работавшего на вражескую спецслужбу фсб. Его шпионская деятельность в течение нескольких лет была направлена на сбор и передачу критически важной информации для российской агрессии против Украины. Как он обманывал систему и кому из родных придется отвечать за поддержку предателя – читайте в материале .