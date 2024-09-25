Завтра в Одесской области будут масштабы отключения газа: перечень адресов

Завтра, 26 сентября, в части Одесской области будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".



Отключение газа. Фото из открытых источников

В связи с проведением работ на ГРС Словяносербка в период с 9:00 до 19:00 26.09.2024г. На время проведения работ будет прекращено газоснабжение потребителей населённых пунктов с. Словяносербка, с. Новосавицкое, с. Великоплоское, – говорится в сообщении.

Возобновление поставки газа потребителям состоится после завершения работ Николаевским ЛПУМГ, а процесс будут контролировать представители Раздельнянского управления эксплуатации газового хозяйства (УЭГГ) в соответствии с требованиями безопасности газоснабжения в присутствии владельцев домохозяйств.

Для восстановления газоснабжения необходимо соблюсти несколько условий:

Присутствие абонента, с которым заключен договор на распределение природного газа.

Отсутствие задолженности за распределение газа.

Наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования.

Соответствие системы газоснабжения требованиям проектной и исполнительно-технической документации.

Отсутствие нарушений "Правил безопасности систем газоснабжения" и других норм по газовому оборудованию, вентиляционным каналам и дымоходам.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.