Завтра в Одесской области будут масштабы отключения газа: перечень адресов

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Завтра, 26 сентября, в части Одесской области будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".
Отключение газа. Фото из открытых источников
Возобновление поставки газа потребителям состоится после завершения работ Николаевским ЛПУМГ, а процесс будут контролировать представители Раздельнянского управления эксплуатации газового хозяйства (УЭГГ) в соответствии с требованиями безопасности газоснабжения в присутствии владельцев домохозяйств.
Для восстановления газоснабжения необходимо соблюсти несколько условий:
Присутствие абонента, с которым заключен договор на распределение природного газа.
Отсутствие задолженности за распределение газа.
Наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования.
Соответствие системы газоснабжения требованиям проектной и исполнительно-технической документации.
Отсутствие нарушений "Правил безопасности систем газоснабжения" и других норм по газовому оборудованию, вентиляционным каналам и дымоходам.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.
Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.
Новости