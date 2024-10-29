Завтра в Одесской области будут масштабные отключения света (АДРЕСА)

Завтра в Одесской области будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".

Отключение газа. Фото из открытых источников

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления в г.Болград с 9:00 30.10.2024г. до 14:00 30.10.2024г., временно будут отключены потребители природного газа, – говорится в сообщении.

Адреса, по которым будет отключено газоснабжение:

ул. Инзовская, 131, 134,139,141,143,145;

ул. Победы, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132;

ул. Сергиенко, 67, 69, 71, 73, 77;

ул. Болгарских ополченцев, 48, 50, 52, 54, 58;

После завершения ремонтных работ подача газа будет возобновлена ориентировочно с 14.00 30 октября 2024 года. Для возобновления газоснабжения жителям важно:

Перекройте краны перед газовыми приборами до прибытия представителей Болградского УЕГГ.

Не открывать краны без присутствия работников газовой службы.

Дополнительные проверки

При возобновлении газоснабжения представители УЕГГ также проведут проверку:

Наличие действующего договора на техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования, а также отсутствие задолженностей по этим услугам.

Отсутствие долгов за распределение природного газа.

Соответствия внутридомовых и наружных газопроводов действующим нормам, в частности, проверят отсутствие коррозии, посторонних предметов, деревьев на расстоянии менее 0,5 м от надземных газопроводов.

Состояния вентиляционных и дымовых каналов.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.