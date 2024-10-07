Завтра в Одессе выключат воду: кто на сутки останется без снабжения (АДРЕСА)

8 октября в Одессе произойдет масштабное отключение воды. Из-за ремонтных работ без снабжения останутся жители некоторых районов. Об этом сообщает Инфоксводоканал.



Отключение воды. Фото из открытых источников

Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города и области, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по подключению нового водопровода с 22:00 08 октября до 08:30 10 октября 2024 года будет прекращена подача воды, – говорится в сообщении.

Где не будет воды

ул. Аэропортовская,

район "6 км",

ЖМ "7 небо",

ЖМ "Артвиль",

ЖМ "Кекс",

ТЦ "Метро",

ТЦ "Эпицентр",

"Автотрейдинг".

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

705-55-05,

780-55-05,

093-17-00-155,

068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.