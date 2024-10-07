Завтра в Одессе выключат воду: кто на сутки останется без снабжения (АДРЕСА)

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Амбарцумян Анна
8 октября в Одессе произойдет масштабное отключение воды. Из-за ремонтных работ без снабжения останутся жители некоторых районов. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
ул. Аэропортовская,
район "6 км",
ЖМ "7 небо",
ЖМ "Артвиль",
ЖМ "Кекс",
ТЦ "Метро",
ТЦ "Эпицентр",
"Автотрейдинг".
Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
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