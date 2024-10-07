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Завтра в Одессе выключат воду: кто на сутки останется без снабжения (АДРЕСА)

На сутки часть Одессы останется без воды

сегодня, 18:56
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Амбарцумян Анна

8 октября в Одессе произойдет масштабное отключение воды. Из-за ремонтных работ без снабжения останутся жители некоторых районов. Об этом сообщает Инфоксводоканал.                                                                                                                

Завтра в Одессе выключат воду: кто на сутки останется без снабжения (АДРЕСА)

Отключение воды. Фото из открытых источников

Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города и области, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по подключению нового водопровода с 22:00 08 октября до 08:30 10 октября 2024 года будет прекращена подача воды, – говорится в сообщении.

Где не будет воды

  • ул. Аэропортовская,

  • район "6 км",

  • ЖМ "7 небо",

  • ЖМ "Артвиль",

  • ЖМ "Кекс",

  • ТЦ "Метро",

  • ТЦ "Эпицентр",

  • "Автотрейдинг".

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

  • 705-55-05,

  • 780-55-05,

  • 093-17-00-155,

  • 068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.



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Источник: https://t.me/infoxvodokanal/950
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