Завтра в Одессе будут отключения газа и тепла (АДРЕСА)

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Амбарцумян Анна
Завтра в Одессе будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".
Отключение газа. Фото из открытых источников
Отключение коснется потребителей по следующим адресам:
ул. Люстдорфская дорога, 11 – жилой дом;
ул. Люстдорфская дорога, 11 – котельная;
ул. Люстдорфская дорога, 13 – котельная;
ул. Кирпично-Заводская, 2 – котельная;
пров. Хвойный, 3 – котельная;
пров. Хвойный, 8, 8а, 8б, 8в – модульная котельная;
ул. Краснова, 3 – котельная.
Газоснабжение обещают возобновить после завершения работ.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.
Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.
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