Завтра в Одессе будут отключения газа и тепла (АДРЕСА)

Завтра в Одессе будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".

Отключение газа. Фото из открытых источников

В связи с выполнением работ по газопроводу среднего давления по ул. Люстдорфская дорога 11/13 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 20.11.24 г. будут временно отключены от газоснабжения потребители, – говорится в сообщении.

Кого коснется отключения

Отключение коснется потребителей по следующим адресам:

ул. Люстдорфская дорога, 11 – жилой дом;

ул. Люстдорфская дорога, 11 – котельная;

ул. Люстдорфская дорога, 13 – котельная;

ул. Кирпично-Заводская, 2 – котельная;

пров. Хвойный, 3 – котельная;

пров. Хвойный, 8, 8а, 8б, 8в – модульная котельная;

ул. Краснова, 3 – котельная.

Газоснабжение обещают возобновить после завершения работ.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.