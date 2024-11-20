logo

BTC/USD

94543.61

ETH/USD

3075.73

LTC/USD

84.05

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Завтра в Одессе будут масштабные отключения воды: полный список адресов
commentss НОВОСТИ Все новости

Завтра в Одессе будут масштабные отключения воды: полный список адресов

Восстановить водоснабжение обещают вечером в четверг

сегодня, 20:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Завтра, 21 ноября, в Одессе произойдет масштабное отключение воды. Из-за ремонтных работ без снабжения останутся жители некоторых районов. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Завтра в Одессе будут масштабные отключения воды: полный список адресов

Отключение воды. Фото из открытых источников

Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода: 21 ноября 2024 года с 09:30 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям, – говорится в сообщении.

Где не будет воды

  • пров. Валерия Лобановского (Матросова),

  • ул. Семинарская,

  • пр-т Шевченко,

  • ул. Решата Аметова (Романа Кармена),

  • ул. Независимости (Армейская),

  • пер.Шампанский,

  • проспект Леси Украинки,

  • ул. Французский бульвар,

  • ул. Довженко,

  • пер.Ботанический.

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

  • 705-55-05,

  • 780-55-05,

  • 093-17-00-155,

  • 068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости