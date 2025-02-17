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Зарабатывали на войне: одесская компания продавала оборудование для военных баз РФ

В Одессе разоблачили схему поставки электрооборудования для военных баз РФ

17 февраля 2025, 14:58
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Амбарцумян Анна

СБУ задержала руководителей одесской компании, поставлявших в Россию оборудование для электросетей военных объектов России, обходя санкции. В течение 2023 года дельцы отправили агрессору продукцию более чем на 1 млн долларов США. Для маскировки сделки они использовали иностранных посредников, в частности, компании на Ближнем Востоке. Теперь участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы.

Зарабатывали на войне: одесская компания продавала оборудование для военных баз РФ

Фото: СБУ

По данным следствия, организатором схемы был основатель одесского предприятия, привлекший к делу шестерых своих подчиненных. В схему входили коммерческий директор, руководители отделов и бухгалтер. Они наладили систему экспорта продукции через подконтрольные компании во избежание санкций и скрыть реального конечного заказчика.

Следователи установили, что конечными получателями оборудования были подсанкционные предприятия России, обеспечивающие электропитание военных баз окупантов.

В ходе обысков у фигурантов изъята финансовая документация, мобильные устройства и компьютеры с доказательствами незаконных операций. Всем задержанным объявлено подозрение в пособничестве государству-агрессору и участию в преступной организации.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, а следствие продолжается. Им грозит длительный срок с конфискацией имущества.

Зарабатывали на войне: одесская компания продавала оборудование для военных баз РФ - фото 2
Зарабатывали на войне: одесская компания продавала оборудование для военных баз РФ - фото 3
Зарабатывали на войне: одесская компания продавала оборудование для военных баз РФ - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила целую сеть предприятий, занимавшихся поставкой микрочипов и электронных компонентов для российских ракет и беспилотников в обход международных санкций. Деятельность фигурантов была направлена на поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в частности в условиях полномасштабной войны.



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Источник: https://t.me/SBUkr/14144
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