Зарабатывали на войне: одесская компания продавала оборудование для военных баз РФ

СБУ задержала руководителей одесской компании, поставлявших в Россию оборудование для электросетей военных объектов России, обходя санкции. В течение 2023 года дельцы отправили агрессору продукцию более чем на 1 млн долларов США. Для маскировки сделки они использовали иностранных посредников, в частности, компании на Ближнем Востоке. Теперь участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: СБУ

По данным следствия, организатором схемы был основатель одесского предприятия, привлекший к делу шестерых своих подчиненных. В схему входили коммерческий директор, руководители отделов и бухгалтер. Они наладили систему экспорта продукции через подконтрольные компании во избежание санкций и скрыть реального конечного заказчика.

Следователи установили, что конечными получателями оборудования были подсанкционные предприятия России, обеспечивающие электропитание военных баз окупантов.

В ходе обысков у фигурантов изъята финансовая документация, мобильные устройства и компьютеры с доказательствами незаконных операций. Всем задержанным объявлено подозрение в пособничестве государству-агрессору и участию в преступной организации.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, а следствие продолжается. Им грозит длительный срок с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила целую сеть предприятий, занимавшихся поставкой микрочипов и электронных компонентов для российских ракет и беспилотников в обход международных санкций. Деятельность фигурантов была направлена на поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в частности в условиях полномасштабной войны.