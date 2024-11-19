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"Я думала, что потеряла зрение": история пострадавшей в результате ракетной атаки в Одессе

Ужасные последствия атаки на жилой квартал Одессы

сегодня, 17:34
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Амбарцумян Анна

Елизавета Лавриненко, косметолог из Одессы, пережила ужасающие минуты после российской атаки на город. В результате взрыва, который произошел, когда она готовила рабочее место, девушка получила многочисленные травмы, в том числе тяжелые ранения лица и плеча. Об этом пострадавшая рассказала в комментарии "Мы-Украина".

"Я думала, что потеряла зрение": история пострадавшей в результате ракетной атаки в Одессе

Пострадавшая от обстрела в Одессе. Фото: скриншот

Девушка вспоминает, что после взрывной волны ее отбросило вместе с окном и кушеткой в коридор. В результате атаки ее лицо было серьезно повреждено обломками стекла, а также получила травму плеча. В медицинском центре, куда ее доставила мама, врачи потратили более трех часов на зашивание ее лица, еще полчаса ушло на отделку руки.

"Я была вся в крови, у меня плечо повреждено, 60 швов на лице. Обломки стекла посыпались на лицо. 3,5 часа врач шил только лицо, еще пол часа шили руку. Ты весь в крови, нет света, воды. Умыться я не могла и сначала думала, что потеряла зрение. Приехала мама и меня доставила в больницу, где сразу начали шить", – рассказала девушка.


Масштаб разрушений

Ракетный удар, нанесенный российскими войсками, пришелся на жилой район Одессы. По предварительной информации, для атаки использовали баллистическую ракету комплекса "Искандер". В результате взрыва повреждено общежитие, многоэтажное здание, административное здание и несколько автомобилей. По словам Олега Кипера, количество раненых в настоящее время составляет 55 человек. Из них 23 человека находятся в больницах. Среди госпитализированных – трое детей в состоянии средней степени тяжести, а также пятеро взрослых, находящихся в тяжелом состоянии. Двое пациентов потеряли конечности в результате полученных травм.

Один из полицейских, пострадавший во время атаки, пережил остановку сердца ночью, но благодаря усилиям медиков его удалось спасти. Остальные раненые проходят амбулаторное лечение дома.

Напомним, несмотря на распространенную информацию о попадании ракеты в одну из школ города, глава Одесской ОВА Олег Кипер опроверг эти слухи. Предварительно установлено, что это была часть разорвавшейся над городом ракеты.



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Источник: https://t.me/i_comments/12389
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