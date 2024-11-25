Взрывы в Одесской области: российский "Искандер-М" мог ударить по региону

Жители Белгород-Днестровского района Одесской области сообщают о мощных взрывах, прозвучавших в регионе днем. По предварительной информации, российские войска атаковали территорию баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М".

Одесскую область атаковали баллистической ракетой

Все началось с вражеского дрона, который был зафиксирован в небе над регионом. Воздушные Силы Украины немедленно предупредили о возможной угрозе применения баллистического оружия. Вскоре тревожные прогнозы сбылись. Ракета направлялась в направлении поселка Тузлы, где и раздались взрывы.

"Удар пришелся на территорию Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, вероятно, это была ракета "Искандер-М", — сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Ранее "Комментарии" писали, что в понедельник, 25 ноября, Одесса оказалась под ударом: в городе прогремели взрывы, которые подтвердил мэр Геннадий Труханов. В соцсетях он отметил, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы. Глава Одесской ОГА сообщил, что российские террористы нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Повреждены несколько зданий, среди которых жилые дома. предварительно сообщается о пострадавших среди местного населения. Точное количество раненых уточняется. На месте работают спасательные службы, которые ликвидируют последствия атаки. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

Напомним, что сегодня в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом оккупантов и призвали всех находиться в укрытиях.