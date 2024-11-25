logo

BTC/USD

98286.87

ETH/USD

3404.00

LTC/USD

97.70

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Взрывы в Одессе: что известно о последствиях ракетной атаки (ОБНОВЛЕНИЕ)
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Одессе: что известно о последствиях ракетной атаки (ОБНОВЛЕНИЕ)

Воздушная тревога в Одессе: взрывы, обломочные ранения и поврежденные дома

сегодня, 10:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В понедельник, 25 ноября, Одесса оказалась под ударом: в городе прогремели взрывы, которые подтвердил мэр Геннадий Труханов. В соцсетях он отметил, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы. 

Взрывы в Одессе: что известно о последствиях ракетной атаки (ОБНОВЛЕНИЕ)

Взрывы в Одессе: пострадала женщина, ПВО работает над городом

Сначала Воздушные силы ВСУ зафиксировали разведывательный дрон, приближавшийся к городу. Впоследствии была обнаружена угроза запуска баллистической ракеты в направлении Одессы. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сразу призвал жителей не покидать укрытия до завершения тревоги.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Ракетная опасность!", — написал Кипер. 

По словам очевидцев, после первой волны взрывов в городе снова раздались громкие звуки. В местных пабликах распространяются видео с последствиями атак: выбитые окна в жилых домах, осколочные повреждения в общежитии и сообщения о пострадавшей женщине, которой ранило руку.                                                          

Председатель Одесской ОГА сообщил, что российские террористы нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Повреждены несколько зданий, среди которых жилые дома. предварительно сообщается о пострадавших среди местного населения. Точное количество раненых уточняется. На месте работают спасательные службы, которые ликвидируют последствия атаки. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения тревоги.               

Взрывы в Одессе: что известно о последствиях ракетной атаки (ОБНОВЛЕНИЕ) - фото 2          

Олег Кипер подчеркнул необходимость соблюдать все инструкции во время воздушных тревог. Жителей призывают следить за официальными источниками информации, ведь ситуация остается напряженной.                                               

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв .Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом оккупантов и призвали всех находиться в укрытиях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости