Взрывы в Одессе: что известно о последствиях ракетной атаки (ОБНОВЛЕНИЕ)

В понедельник, 25 ноября, Одесса оказалась под ударом: в городе прогремели взрывы, которые подтвердил мэр Геннадий Труханов. В соцсетях он отметил, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы.

Взрывы в Одессе: пострадала женщина, ПВО работает над городом

Сначала Воздушные силы ВСУ зафиксировали разведывательный дрон, приближавшийся к городу. Впоследствии была обнаружена угроза запуска баллистической ракеты в направлении Одессы. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сразу призвал жителей не покидать укрытия до завершения тревоги.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Ракетная опасность!", — написал Кипер.

По словам очевидцев, после первой волны взрывов в городе снова раздались громкие звуки. В местных пабликах распространяются видео с последствиями атак: выбитые окна в жилых домах, осколочные повреждения в общежитии и сообщения о пострадавшей женщине, которой ранило руку.

Председатель Одесской ОГА сообщил, что российские террористы нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Повреждены несколько зданий, среди которых жилые дома. предварительно сообщается о пострадавших среди местного населения. Точное количество раненых уточняется. На месте работают спасательные службы, которые ликвидируют последствия атаки. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

Олег Кипер подчеркнул необходимость соблюдать все инструкции во время воздушных тревог. Жителей призывают следить за официальными источниками информации, ведь ситуация остается напряженной.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв .Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом оккупантов и призвали всех находиться в укрытиях.