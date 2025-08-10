Взрыв на пляже в Заливе: количество погибших возросло (обновлено)

На популярном курорте Затока в Одесской области снова произошла трагедия. 10 августа около 11:30 на пляже между поселками Затока и Каролино-Бугаз взорвалась морская мина. В результате детонации погибла женщина и двое мужчин, находившихся неподалеку от места взрыва.

Взрыв на пляже в Затоке. Фото из открытых источников

По предварительным данным, взрыв в Заливе произошел в море примерно в 50 метрах от берега. Ударная волна и обломки достигли участка пляжа, где находились люди. Местные СМИ сообщают, что этот участок не входит в список официально открытых пляжей, и пребывание там запрещено. Тем не менее, часть туристов и местных жителей игнорирует ограничения.

Правоохранители и взрывотехники уже работают на месте, выясняя обстоятельства и точное происхождение боеприпасов. Впоследствии полиция сообщила, что жертвами взрыва в Затоке стали три человека.

"Предварительно установлено, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих — женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются", — сообщили в полиции.

Устанавливаются полные обстоятельства трагических событий и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Это не первый случай гибели людей от взрывов на побережье Затоки. Только два месяца назад, в начале июня, на мине взорвались два человека. Они погибли на месте.

После начала полномасштабного вторжения России побережья Черного моря в Украине частично заминировано для предотвращения высадки вражеского десанта. Однако во время штормов, изменений течений и разрушения морских мин, боеприпасы могут выносить на берег или в прибрежную зону. Кроме мин, опасность представляют и обломки снарядов, а также другие взрывоопасные предметы, которые могут дрейфовать в море или спрятаться в песке.

Также в Одесской областной военной администрации неоднократно напоминали, что во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружения подозрительных предметов посещение моря категорически запрещено.

