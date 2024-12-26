Выйти из СИЗО для бывшего военкома из Одессы обойдется почти в полмиллиарда

Бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП снова оказался на скамье подсудимых. В настоящее время против него возбуждено несколько дел об уголовных правонарушениях. Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, однако суд дал ему возможность выйти под залог. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Одесский экс-военком Борисов. Фото: Суспільне

Бывшему одесскому военному избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения 402 млн грн залога. Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, – говорится в сообщении.

Детали дела военкома Борисова

Бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП был задержан по подозрению в организации служебного подлога и препятствии деятельности Вооруженных сил Украины. Следствие установило, что он причастен к многочисленным нарушениям, которые привели к неправомерным выплатам и льготам. Кроме того, экс-чиновнику грозят новые обвинения, касающиеся легализации незаконно добытых средств и имущества.

Согласно материалам дела, подозреваемый, находясь в должности, организовал подлог официальных документов, составленных комиссией по расследованию несчастного случая. Эти фальшивые документы стали основой для принятия неправильных решений по выплатам и льготам для военных. В частности, на основании этого было начислено безосновательное дополнительное вознаграждение в размере 165 тысяч гривен за период апрель-июнь 2022 года.

Протокол, составленный Региональной военно-врачебной комиссией, содержал ошибочное решение о том, что ранение подозреваемого связано с участием в обороне Родины, что, в свою очередь, дало ему право на дополнительные выплаты.

В ходе дальнейших расследований Государственное бюро расследований (ДБР) обнаружило, что после внесения залога в сумме более 39 миллионов гривен, бывший военком планировал бежать за границу. В результате 25 декабря 2024 его задержали в Киеве.

Кроме того, в рамках расследования по подозрению в организации легализации средств, полученных незаконным путем, суд передал в управление Арма недвижимость, принадлежавшую родственникам подозреваемого. Они владели домом в Италии площадью 857 кв. м, а также офисами в Испании. Все эти активы оцениваются в общую сумму в сотни миллионов евро.

ДБР также передало в управление АРМА роскошные автомобили, принадлежавшие родственникам бывшего военкома. В частности, это автомобили марки Mercedes-Benz и Toyota стоимостью более 14 миллионов гривен.

ДБР ранее было направлено в суд два обвинительных акта в отношении бывшего военкома, а именно:

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 УК Украины – приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 (сто сорок два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч одну) гривну, более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины – неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 409 УК Украины – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины – использование заведомо подложного документа.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко рассказал о зарплатах, которые получают работники ТЦК. По его словам, это меньше, чем зарплаты военных в боевых частях.