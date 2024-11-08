Выдавали себя за работников ТЦК: в Одессе мошенники требовали деньги у уклонистов

В Одессе была задержана группа лиц, под видом сотрудников полиции и территориальных центров комплектования требовали у граждан деньги. Злоумышленники запугивали мужчин призывного возраста, обещая избежать мобилизации в обмен на немалые суммы. Прокуратура уже сообщила подозрения четырем членам группировки по факту вымогательства.

Мошенники выдавали себя за работников ТЦК:. Фото: od.gp.gov.ua

Как работала преступная схема

Согласно данным следствия, участники группы выслеживали мужчин призывного возраста, выдавая себя за правоохранителей и представителей ТЦК и СП. Они потребовали предъявления военных удостоверений под предлогом проверки документов. В случае отказа отдать деньги, злоумышленники угрожали принудительной доставкой в ТЦК и потребовали больших сумм за решение вопроса.

В нескольких случаях, когда потерпевшие соглашались по требованию преступников, они передавали деньги – 38 тыс. грн в одном случае и около 39 тыс. грн. грн в другом. После получения средств злоумышленники уверяли потерпевших, что их данные будут внесены в базу "Оберег", что, по их словам, гарантировало отсутствие проблем с мобилизацией.

Задержание и обыски

Преступники были задержаны во время вымогательства денег у очередной жертвы — они получили 4000 грн и 3000 долларов США. Во время обысков у задержанных изъята форменная одежда, деньги, оружие и другие доказательства преступной деятельности. В состав группировки входили лица с уголовным прошлым, в частности бывший правоохранитель, также испытывавший проблемы с законом. Четверым участникам преступной группировки сообщено о подозрении по факту вымогательства (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время прокуратура решает вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых в виде содержания под стражей.