Войска РФ ударили по Одесской области ракетами и дронами: есть погибшая

Ночью оккупанты атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Одесской ОВА Олега Кипера.



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“Силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно, большинство вражеских целей были уничтожены. В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким…”, – сообщил начальник Одесской ОВА.

В результате вражеской атаки были повреждены здания и автомобили. Также возникло возгорание сухой травы, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Относительно дроновой атаки, которую оккупанты совершили уже под утро, Олег Кипер рассказал, что погибших и пострадавших нет, существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Около 22:00 Воздушные силы ВС Украины предупреждали о пусках ракет в направлении Одессы и Одесской области.

Мониторинговые паблики сообщали, что оккупанты применили авиационные ракеты для обстрела Одесской области.

Местные СМИ писали, что вражеские войска пытались ударить по энергетике Одесской области второй вечер подряд. Жители сообщали, что "мигнул" свет во многих районах города, а окрестные населенные пункты без света. По неофициальной информации, оккупанты использовали по меньшей мере три ракеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что объект энергетики был поражен обстрелом в Ивано-Франковской области. Часть города частично осталась обесточенной. Узнать подробнее о последствиях вражеской атаки можно по ссылке.



