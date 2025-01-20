Военный напал на гражданского в Одесской области: отделался штрафом

Военнослужащий из Одесской области в состоянии алкогольного опьянения ранил односельчанина. За нанесенные телесные повреждения мужчина получил штраф. Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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По данным следствия, 43-летний военный находился в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, когда между ним и 44-летним местным жителем возникла ссора. Во время спора военнослужащий нанес удар ножом в грудную клетку потерпевшему. Раненого мужчину сразу госпитализировали в местную больницу, где медики оказали ему необходимую помощь, а нападавшего задержали правоохранители.

Дело рассматривалось в упрощенном порядке, поскольку обвиняемый признал свою вину и согласился на рассмотрение обвинительного акта без проведения заседания. Суд учел положительную характеристику военнослужащего, его предварительную несудимость и боевые заслуги перед Родиной. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в сумме 1360 гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Одесской области пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в военной форме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

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