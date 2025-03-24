В Одесской области заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии предлагал списание в запас ВСУ военного за немалое вознаграждение. В Офисе генерального прокурора сообщили, что чиновнику сообщили о подозрении.

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В Офисе генерального прокурора отметили, что заместителю председателя врачебно-консультативной комиссии районной больницы инкриминируется получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемый, действуя в сговоре с должностными лицами Военно-медицинского клинического центра Южного региона, в ноябре 2024 предложил помочь военному списать в запас ВСУ за деньги.

"Подозреваемый пообещал надлежащую подготовку медицинских документов, в результате рассмотрения которых будет вынесен вывод, что дает основания для увольнения действующего военнослужащего из рядов Вооруженных Сил Украины", — сообщили у Генпрокурора.

Отмечается, что военный, чтобы реализовать предложенную ему схему, несколько раз находился на стационарном лечении у невропатолога, после чего с полученными результатами обследований должен был получить необходимый вывод.

"После получения второй части оговоренной суммы неправомерной выгоды в размере 5 000 долларов США, подозреваемого задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога", — говорится в сообщении Офиса.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", пытается расшатать украинское общество, искажая и искажая информацию. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация о том, что "украинские военнослужащие массово сдаются в плен на Курщине", является фейком.