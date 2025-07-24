Военные напали на дом предпринимателя в Одесской области: подробности

Военнослужащий-дезертир и его сообщник задержаны за попытку разбойного нападения на дом предпринимателя в Одесской области — руководителя и основателя нескольких ОО. Злоумышленников задержали, когда они уже проникли в дом.

Военные. Иллюстративное фото

В Офисе Генерального прокурора отметили, что готовились к нападению заранее. Они вооружились "обрезом" гладкоствольного ружья, надели балаклавы и военную форму. У злоумышленников также были скотч, перчатки и пластиковые стяжки. Их целью, как отмечают в Офисе, было завладение денежными средствами и имуществом предпринимателя.

Нападавшие перелезли через ограждение частного дома, проникли внутрь, но их задержали сотрудники спецподразделения КОРД непосредственно с поличным. Во время задержания подельники оказывали активное сопротивление правоохранителям. Действия злоумышленников квалифицировали по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 УК Украины.

"Сейчас следователи, при участии прокуроров, проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и других возможных соучастников преступления", — сообщили в Офисе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Днепре разоблачили схему незаконного влияния на ВЛК. Сотрудник больницы требовал 4 тыс. долл. за комиссию раненого бойца.

Как сообщили в Генпрокурора, военнослужащий, имеющий боевые травмы и контузии, обратился в ВЛК. Причиной послужило ухудшение состояния здоровья. Однако, несмотря на наличие законных медицинских оснований, комиссирование затягивалось. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемый – инспектор медучреждения, ранее работавший в этой же больнице заместителем руководителя, предложил бойцу "помощь", а за свои услуги требовал 4 тыс. долл.



