В Украине умер известный бизнесмен и мультимиллионер

Сегодня, 28 октября, стало известно о смерти украинского бизнесмена Аднана Кивана. Об этом сообщили в корпорации KADORR Group.

Умер Аднан Киван

Аднан Киван родился в Сирии во влиятельной семье, но свое образование получал в Одессе, когда это была УССР. Он основал KADORR Group, которая стала известна благодаря многочисленным строительным проектам. Одним из самых известных его объектов в Одессе является Арабский культурный центр. Кроме того, он был владельцем издания "Kyiv Post" и телеканала 7 в Одессе, недавно заявившим о прекращении своей работы.

Forbes оценивал состояние бизнесмена в 240 миллионов долларов, указывая на него как на самого богатого одессита. Однако сам Киван отмечал, что его состояние превышает 1 миллиард долларов. Его семья владеет более 40 жилыми комплексами в Одессе и Киеве.

Имя Аднана Кивана также упоминалось в нескольких конфликтах, в том числе с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Бизнесмен критиковал местные власти за коррупционные схемы, а его обвиняли в незаконных застройках. Один из споров касался больницы скорой помощи, которую KADORR Group построила и подарила городу, но затем была передана частным структурам.

Прощание и церемония похорон Аднана Кивана состоятся сегодня, 28 октября, в 15:30 на мусульманском кладбище (западное)

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