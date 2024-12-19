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В Украине откроют самую большую резиденцию святого Николая: ее объявят мировым рекордом

В Одессе откроют самую большую подземную резиденцию святого Николая в мире.

сегодня, 15:55
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Slava Kot

В пригороде Одессы, в селе Нерубайское, была создана уникальная подземная резиденция святого Николая, которую 21 декабря 2024 года официально объявят мировым рекордом. Об этом сообщила глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

В Украине откроют самую большую резиденцию святого Николая: ее объявят мировым рекордом

В Украине откроют самую большую подземную резиденцию святого Николая. Фото: Лана Ветрова

Как сообщает в Facebook Лана Ветрова, резиденция святого Николая, расположенная в Нерубайских катакомбах, является самой большой в мире среди подобных объектов. Ее площадь будет подтверждена экспертами Национального реестра рекордов вместе с геодезистами. На основе этих данных рекорд будет зафиксирован официально.

"21 декабря 2024 года крупнейшая подземная резиденция святого Николая в катакомбах будет объявлена мировым рекордом. Резиденция создана в стиле сказочного фэнтези и размещена в Нерубайских катакомбах на Одесщине. Эксперты Национального Реестра Рекордов вместе с профессиональными геодезистами объявят площадь нового мирового рекорда", — говорится в сообщении.

Рядом с резиденцией расположен "Сад чудес" — магическое пространство, дополняющее сказочную атмосферу резиденция святого Николая. Также посетители смогут увидеть подземную картинную галерею, где картины обладают уникальным свойством — они светятся в темноте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые воспроизвели лицо святого Николая и показали, как он выглядел на самом деле.

Также "Комментарии" писали о том, что в Италии полиция арестовала сани святого Николая и испортила праздник для детей. Праздничный персонаж не смог прийти с подарками в детсад, поэтому мероприятие для детей отменили.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/15kUzKSDii/
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