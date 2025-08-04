В России заявили об пораженных целях в районе Одессы: что на самом деле разрушили оккупанты

В понедельник, 4 августа, российские войска атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. В России заявили, что "герани" наносят удары по целям в районе Одессы и отчитались, что предварительно были "прилеты" в районе одесского порта. Однако информация, распространяемая российскими пропагандистскими каналами в Telegram, не соответствует действительности.

Дрон. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что в ночь на 4 августа россияне атаковали Одесскую область ударными БпЛА, но никаких "прилетов" по порту не было. Это подтверждают в ГСЧС.

По данным Центра, больше всего разрушений зафиксировали на территории радиорынка. Так в результате масштабного пожара после атаки уничтожены десятки торговых павильонов с электроникой и бытовой техникой.

Также пожар, возникший в результате вражеских обстрелов, был ликвидирован в недействующем общежитии.

В Одесском районе был поврежден частный дом. Там хозяин самостоятельно погасил пожар во дворе.

Погибших и пострадавших в результате воздушной атаки оккупантов нет.

"Русская пропаганда лжет об "ударах по порту", чтобы оправдать атаки по гражданской инфраструктуре и скрыть собственные военные преступления", — отметили в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 1 августа российские войска нанесли удар по Харькову. Вражеский БпЛА типа "Молния", по словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе города. Сообщали по меньшей мере о 10 пострадавших в результате атаки.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, пятеро пострадавших госпитализировали, еще пятеро получили помощь медиков на месте.