В результате очередной ракетной атаки России по Одессе, произошедшей 18 ноября, погибли десять человек, еще 39 получили ранения. Несмотря на распространенную информацию о попадании ракеты в одну из школ города, глава Одесской ОВА Олег Кипер опроверг эти слухи. Предварительно установлено, что это была часть разорвавшейся над городом ракеты.

По словам Кипера, вероятно, атака была совершена ракетами комплекса "Искандер". Атака унесла жизни восьми человек, среди которых медики, полицейские. а гражданские. Еще 39 человек получили ранения, в том числе четверо детей в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Маленькие пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Среди взрослых раненых 30 человек находятся в медучреждениях, трое из них находятся в критическом состоянии. Врачи работают без остановки, оказывая помощь и борясь за жизнь каждого пациента. Тем, кто имел легкие ранения, медицинская помощь была оказана непосредственно на месте.

Все необходимые службы работают на месте трагедии, ликвидируя последствия российской атаки. Правоохранители документируют доказательства очередного террористического акта против мирного населения Одесской области.

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