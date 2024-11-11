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В одном из районов Одессы аварийно на трое суток отключат воду (АДРЕСА)

Восстановить водоснабжение обещают вечером в четверг

11 ноября 2024, 18:00
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 11 ноября, в Одессе произошло масштабное отключение воды. Из-за ремонтных работ без снабжения останутся жители некоторых районов. Об этом сообщает Инфоксводоканал.

В одном из районов Одессы аварийно на трое суток отключат воду (АДРЕСА)

Отключение воды. Фото из открытых источников

Внимание, аварийное отключение воды в части Пересыпского района г.Одесса 11 ноября 2024! Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения неотложных работ по замене аварийного участка водопровода с 17.00 11 ноября ориентировочно до 20:00 14 ноября 2024 года будет прекращена подача воды. говорится в сообщении.

Где отключили воду

  • Балтская дорога,

  • Каменистая,

  • Жевахова,

  • Карышковского,

  • Республиканская,

  • 7-я Пересыпская,

  • Хаджибеевская дорога,

  • Каменщиков,

  • Балтские переулки.

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:

  • 705-55-05,

  • 780-55-05,

  • 093-17-00-155,

  • 068-905-55-05.

Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.



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Источник: https://t.me/infoxvodokanal/970
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