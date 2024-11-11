В одном из районов Одессы аварийно на трое суток отключат воду (АДРЕСА)

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Амбарцумян Анна
Сегодня, 11 ноября, в Одессе произошло масштабное отключение воды. Из-за ремонтных работ без снабжения останутся жители некоторых районов. Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды. Фото из открытых источников
Балтская дорога,
Каменистая,
Жевахова,
Карышковского,
Республиканская,
7-я Пересыпская,
Хаджибеевская дорога,
Каменщиков,
Балтские переулки.
Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
В случае возникновения вопросов можно обратиться в “Инфоксводоканал” по номерам:
705-55-05,
780-55-05,
093-17-00-155,
068-905-55-05.
Жаркое лето привело к значительному увеличению потребления воды, что, в свою очередь, повлекло за собой ряд аварий на водопроводах. Некоторые регионы Украины уже ввели ограничения на водоснабжение. Придется ли одесситам также столкнуться с отключениями воды, сообщили в “Инфоксводоканале”.
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