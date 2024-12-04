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В одном из портов Одессы проверили морские контейнеры: находка поразила масштабами

Большую партию контрабандных сигарет обнаружили в Одессе

4 декабря 2024, 20:34 comments3712
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Кречмаровская Наталия

В Одесской области разоблачили крупную партию контрабанды. Детективы БЭБ обнаружили в трех 40-футовых морских контейнерах более 2 млн. пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью 165,6 млн. грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

В одном из портов Одессы проверили морские контейнеры: находка поразила масштабами

Фото БЭБ

По данным бюро, группа лиц в течение года покупала сигареты, нелегально изготовленные на одной из отечественных фабрик, и далее распространяла их как в Украине, так и за ее пределами.

В ходе расследования дела детективы Бюро провели 3 санкционированных осмотра морских контейнеров на территории одного из портов Большой Одессы.

“При проведении следственно-оперативных мероприятий изъято 4 140 тыс. коробов, в которых были спрятаны более 2 млн. пачек сигарет без марок акцизного налога. Их планировали экспортировать в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. В товарно-сопроводительных документах на груз значилось, что табачные изделия маркированы для продажи в магазинах Duty Free. В то же время согласно информации, размещенной на пачках, сигареты были изготовлены якобы в Египте, Португалии и Швейцарии”, — сообщили в БЭБ.

По делу продолжается досудебное расследование – детективы устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черновцах детективы БЭБ ликвидировали канал контрабанды одежды, обуви и аксессуаров известных брендов.

Детективы разоблачили группу лиц, систематически ввозивших на территорию Украины одежду, обувь и аксессуары известных мировых брендов. При этом не платили налоги и таможенные пошлины.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/biuro-ekonomichnoi-bezpeky-na-odeshchyni-vyluchylo-try-konteinery-z-2-mln-pachok-kontrabandnykh-syharet
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