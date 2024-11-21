В Одесской области ввели новые графики отключения света

В Одесской области стартовали новые стабилизационные графики отключений электроэнергии, разработанные в соответствии с указаниями Укрэнерго. Изменения коснулись очередей отключений, в частности, была уменьшена одна из очередей, что позволит уменьшить нагрузку на энергетические сети области. Новые графики отключений будут действовать до 22:00, поэтому жители должны быть готовы к временному отключению света в указанные часы.

Отключение света. Фото из открытых источников

Согласно новым стабилизационным графикам, отключение света будет осуществляться по четко определенным периодам для каждой группы:

1 группа: с 19:00 до 22:00

2 группа: с 10:00 до 14:00

3 группа: с 21:00 до 23:00

4 группа: с 13:00 до 17:00

5 группа: с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00

6 группа: с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00

Как действовать при отключении электроэнергии

В случае отключения электроэнергии в Одессе, жители могут сообщить об этом удобным способом. Прежде всего, рекомендуется проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света одним из следующих способов:

частные сообщения на странице фейсбука;

специальная форма на сайте в разделе " Отсутствует электроэнергия? ";

позвонив по номерам колл-центра по мобильному 38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарному телефону 38 (048) 705 90 90.

Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.