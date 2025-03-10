В Одесской области разоблачили схему уклонения от мобилизации через психушку (ВИДЕО)



















Военнослужащий территориальной обороны организовал нелегальный "бизнес" на уклонистах, помогая им избежать мобилизации из-за фиктивных диагнозов из психбольницы. За свои "услуги" он требовал 16 тысяч долларов, а в случае отказа угрожал клиентам отправкой на фронт. Спецоперация ГБР поставила точку в его сделках.

Фото: dbr.gov.ua

Как установило следствие, фигурант активно искал клиентов среди военных и гражданских, желающих избежать мобилизации или списаться со службы. С помощью связей в психбольнице он оформлял им фальшивые диагнозы, которые давали основания для освобождения от воинского долга. В случае неуплаты гонорара угрожал гражданским лицам принудительной мобилизацией, а действующим военным — отправкой в зону боевых действий.

Правоохранители задержали злоумышленника с поличным — во время получения очередных 16 тысяч долларов. Пока он находится под стражей, а суд определил возможность внесения залога в размере 1 миллиона гривен.

Расследование продолжается: следователи проверяют связи задержанного в территориальном центре комплектования и устанавливают лиц, которые могли использовать преступную схему. Изъяты документы из психбольницы, которая выдавала поддельные справки.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы за получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).





Напомним, портал "Комментарии" писал, что военнообязанные, которые стремились незаконно покинуть Украину, становились клиентами хитрой схемы, организованной должностным лицом правоохранительного органа Одесской области. За кругленькую сумму мужчин выводили вне пунктов пропуска, а все детали маршрута согласовывались через мессенджеры. Однако легкие деньги быстро закончились – ГБР разоблачило незаконный бизнес и задержало организатора при получении очередной "оплаты".