В Одесской области разоблачена попытка незаконной переправки мужчин через границу



















В Одесской области правоохранители разоблачили группу лиц, пытавшихся незаконно переправить военнообязанных мужчин в Молдову. Организатор сделки, 47-летний житель Измаильского района, предлагал пограничнику взятку за обеспечение беспрепятственного перехода. Полиция совместно с пограничниками провела операцию, в результате которой были задержаны все участники схемы.

Схема переправки мужчин через границу. Фото: od.npu.gov.ua

Сотрудники полиции и пограничники обнаружили попытку незаконной переправки пяти мужчин через государственную границу Украины. Организатор, 47-летний житель Сафьяновской общины Измаильского района, предложил пограничнику взятку в размере 5000 долларов США, чтобы тот позволил группе мужчин переправиться через реку в Молдову. Сотрудник пограничной службы сообщил о схеме руководства, и после этого правоохранители организовали задержание правонарушителей.

С помощью двух резиновых лодок организатор доставил своих "клиентов" в водоем, где их и задержали. Как выяснилось, каждый из мужчин должен был заплатить разную сумму за переправку в зависимости от финансовых возможностей. Злоумышленник уже получил несколько тысяч долларов аванса, два из которых он передал пограничнику.

Во время обысков в квартире организатора и у него были изъяты несколько вещественных доказательств: транспортное средство, мобильный телефон, деньги в иностранной валюте, а также резиновые лодки.

Организатору переправки сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о незаконной переправке лиц через границу и предоставлении взятки должностному лицу. Ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 233 тысяч гривен.

В отношении лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу, составлены административные протоколы, и им грозит штраф или административный арест.





Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили три новые схемы, по которым мужчины призывного возраста могли избегать мобилизации и уезжать за границу. В рамках спецопераций в Киеве, Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и исполнителей, среди которых чиновники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и больниц.