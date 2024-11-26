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В Одесской области раздались взрывы: есть ли пострадавшие

Угроза с юга: в Одесской области зафиксировано применение баллистических ракет

сегодня, 14:40
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Черновалова Кристина

В Одесской области прогремели взрывы, потрясшие Белгород-Днестровский район. Предварительно, российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М", нанеся очередной удар с юга.

В Одесской области раздались взрывы: есть ли пострадавшие

«Искандеры-М» ударили по Одесской области

"Белгород-Днестровский район. Предварительно были применены две баллистические ракеты "Искандер-М", – сообщил представитель объединенного прессцентра ОК "Юг". По его словам, угроза атак с южного направления остается высокой, и силы ПВО находятся в состоянии повышенной готовности.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей соблюдать правила безопасности:

"Одещина, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Опасность не миновала".

Ранее "Комментарии" писали, что в понедельник, 25 ноября, Одесса оказалась под ударом: в городе раздались взрывы, подтвержденные мэром Геннадием Трухановым. В соцсетях он отметил, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы.

По словам очевидцев, после первой волны взрывов в городе снова раздались громкие звуки. В местных пабликах распространяются видео с последствиями атак: выбитые окна в жилых домах, обломочные повреждения в общежитии и сообщения о пострадавшей женщине, ранившей руку.                                                                                         

"Комментарии" также писали, что сегодня в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом окупантов и призвали всех находиться в укрытиях.                         



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