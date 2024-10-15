В Одесской области отменили тендер на 80 млн грн: что произошло

В Одесской области детективы БЭБ обнаружили рисковый тендер на реконструкцию зданий и котельной одного из учебно-воспитательных комплексов Подольского района Одесской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.



Фото БЭБ

По данным БЭБ, заказчик планировал потратить на реконструкцию более 80 млн грн.

Победителем тендера признали предприятие, не имеющее необходимой материально-технической базы для осуществления таких работ, то есть не соответствует установленному квалификационному критерию.

"С целью предотвращения растрат бюджетных средств, аналитики направили рекомендательное письмо заказчику с предложением отклонить предоставленное предложение и отменить процедуру закупки", — сообщили в БЭБ.

В результате расследования БЭБ рисковый тендер на реконструкцию был отменен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Закарпатской области детективы БЭБ обнаружили и отменили рисковый тендер. По условиям закупки планировалось провести реконструкцию образовательного учреждения на 120 млн грн.

По тендерной документации планировалось проведение реконструкции общеобразовательной школы с достройкой учебного корпуса, пищеблока, коридора и спортивного зала. "По результатам анализа выявлено, что победитель закупки не подтвердил опыт выполнения аналогичных работ. Также установлено, что ценовое предложение рассчитано с нарушением значения среднемесячной продолжительности рабочего времени, а отпускные цены на отдельные строительные материалы значительно превышали рыночную стоимость. Кроме того, заказчик составил техническое задание по предмету закупки с нарушением законодательства о публичных закупках”, — объяснили в БЭБ выявленные нарушения при проведении тендера.



