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В Одесской области отменили тендер на 80 млн грн: что произошло

При проведении тендера выявили нарушения

сегодня, 17:25
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Кречмаровская Наталия

В Одесской области детективы БЭБ обнаружили рисковый тендер на реконструкцию зданий и котельной одного из учебно-воспитательных комплексов Подольского района Одесской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.

В Одесской области отменили тендер на 80 млн грн: что произошло

Фото БЭБ

По данным БЭБ, заказчик планировал потратить на реконструкцию более 80 млн грн.

Победителем тендера признали предприятие, не имеющее необходимой материально-технической базы для осуществления таких работ, то есть не соответствует установленному квалификационному критерию.

"С целью предотвращения растрат бюджетных средств, аналитики направили рекомендательное письмо заказчику с предложением отклонить предоставленное предложение и отменить процедуру закупки", — сообщили в БЭБ.

В результате расследования БЭБ рисковый тендер на реконструкцию был отменен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Закарпатской области детективы БЭБ обнаружили и отменили рисковый тендер. По условиям закупки планировалось провести реконструкцию образовательного учреждения на 120 млн грн.

По тендерной документации планировалось проведение реконструкции общеобразовательной школы с достройкой учебного корпуса, пищеблока, коридора и спортивного зала. "По результатам анализа выявлено, что победитель закупки не подтвердил опыт выполнения аналогичных работ. Также установлено, что ценовое предложение рассчитано с нарушением значения среднемесячной продолжительности рабочего времени, а отпускные цены на отдельные строительные материалы значительно превышали рыночную стоимость. Кроме того, заказчик составил техническое задание по предмету закупки с нарушением законодательства о публичных закупках”, — объяснили в БЭБ выявленные нарушения при проведении тендера.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/za-rekomendatsiieiu-beb-v-odeskii-oblasti-skasovano-tender-vartistiu-80-mln-hrn
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