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В Одесской области объявили воздушную тревогу: какая угроза на этот момент

Разведывательный дрон летит в сторону Одесской области

сегодня, 11:50
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Амбарцумян Анна

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Граждан призывают срочно пройти в укрытие. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В Одесской области объявили воздушную тревогу: какая угроза на этот момент

Ракета. Фото из открытых источников

Как отмечают мониторинговые каналы, вражеский разведывательный дрон летит в нашем направлении.

Внимание! Одесская область – ракетная опасность!, – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

В Одесской области объявили воздушную тревогу: какая угроза на этот момент - фото 2

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

  • Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

  • Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

  • Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

  • Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

  • Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

  • Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

  • После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесчину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.



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Источник: https://t.me/kpszsu/20361
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