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В Одесской области нашли особо опасные психотропы (ФОТО)

Наркотические вещества изготовляли и сбывали одесситы

сегодня, 15:38
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Кречмаровская Наталия

В Одесской области разоблачили мужчин, которые производили и продавали по всей территории Украины особо опасные психотропы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГПСУ.

В Одесской области нашли особо опасные психотропы (ФОТО)

Фото ГПСУ

Наркобизнес организовал житель Одесской области. Чтобы замаскировать незаконную деятельность, он обустроил нарколабораторию в складском помещении в одном из дачных кооперативов области.

“К функционированию своего нелегального бизнеса мужчина привлек 27-летнего знакомого. Наркопредприниматели систематически оптовыми партиями покупали жидкости, оборудование и другие ингредиенты, необходимые для изготовления синтетических наркотиков. Правоохранители установили, что дельцы ежемесячно "наваривали" около 25 кг солей, получая выручку за это более восьми миллионов гривен", — сообщили в ГПСУ.

Чтобы сбывать товар, одесситы создали собственную сеть телеграмм-каналов. Заказы наркодельцы сбывали по всей территории Украины, используя логистическую компанию, а наркотики хоронили в фирменных зип-пакетах под видом зоотоваров.

“Во время санкционированных обысков по местам жительства преступников, в лаборатории и автомобилях, которыми пользовались наркодельцы, обнаружили и изъяли значительное количество разнообразных наркотических и психотропных веществ, среди которых: alfa-PVP, амфетамин, экстази, каннабис, а также лабораторное оборудование, черновые. записи и наличные средства”, – объяснили в ГПСУ.

В общей сложности у злоумышленников обнаружили шесть килограммов наркотических веществ. Ориентировочная стоимость изъятого может составить более 4 млн грн.

В настоящее время злоумышленники были задержаны в порядке статьи 208 и статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Организатору нарколаборатории доложено о подозрении по ряду статей: ч. 2 ст. 307 УКУ, ч. 1 ст. 313 УКУ и ч. 2 ст. 317 УКУ. А его помощнику – по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

В Одесской области нашли особо опасные психотропы (ФОТО) - фото 2
В Одесской области нашли особо опасные психотропы (ФОТО) - фото 3
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В Одесской области нашли особо опасные психотропы (ФОТО) - фото 6
В Одесской области нашли особо опасные психотропы (ФОТО) - фото 7
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Ранее портал "Комментарии" сообщал, в Киеве задержан гражданин РФ.




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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/44688-narkobiznes-pid-viglyadom-zootovariv-na-odeshini-prikordonniki-vikrili-narkolaboratoriyu-zi-shomisyachnim-oborotom-u-25-kg-solej-a-pvp
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