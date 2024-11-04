В Одесской области нашли особо опасные психотропы (ФОТО)

В Одесской области разоблачили мужчин, которые производили и продавали по всей территории Украины особо опасные психотропы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГПСУ.

Фото ГПСУ

Наркобизнес организовал житель Одесской области. Чтобы замаскировать незаконную деятельность, он обустроил нарколабораторию в складском помещении в одном из дачных кооперативов области.

“К функционированию своего нелегального бизнеса мужчина привлек 27-летнего знакомого. Наркопредприниматели систематически оптовыми партиями покупали жидкости, оборудование и другие ингредиенты, необходимые для изготовления синтетических наркотиков. Правоохранители установили, что дельцы ежемесячно "наваривали" около 25 кг солей, получая выручку за это более восьми миллионов гривен", — сообщили в ГПСУ.

Чтобы сбывать товар, одесситы создали собственную сеть телеграмм-каналов. Заказы наркодельцы сбывали по всей территории Украины, используя логистическую компанию, а наркотики хоронили в фирменных зип-пакетах под видом зоотоваров.

“Во время санкционированных обысков по местам жительства преступников, в лаборатории и автомобилях, которыми пользовались наркодельцы, обнаружили и изъяли значительное количество разнообразных наркотических и психотропных веществ, среди которых: alfa-PVP, амфетамин, экстази, каннабис, а также лабораторное оборудование, черновые. записи и наличные средства”, – объяснили в ГПСУ.

В общей сложности у злоумышленников обнаружили шесть килограммов наркотических веществ. Ориентировочная стоимость изъятого может составить более 4 млн грн.

В настоящее время злоумышленники были задержаны в порядке статьи 208 и статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Организатору нарколаборатории доложено о подозрении по ряду статей: ч. 2 ст. 307 УКУ, ч. 1 ст. 313 УКУ и ч. 2 ст. 317 УКУ. А его помощнику – по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.









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