В Одесской области нашли более 300 тыс. кустов конопли: где обнаружили плантацию (ФОТО)

В Одесской области правоохранители нашли плантации конопли — сотни тысяч кустов растений находились на участке в нескольких километрах от государственной границы с Молдовой. Размер ее равнялся 10 футбольным полям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции.



Конопля в Одесской области. Фото Нацполиции

На землях государственного лесного фонда обнаружили 332 000 кустов конопли на почти 300 млн грн. Полицейские устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

Почти 7 га угодий располагались на территории одного из сел Раздельнянского района в нескольких километрах от государственной границы с Молдовой. В ходе следствия полицейские установили, что этот участок находится в постоянном пользовании одного из государственных лесохозяйственных предприятий и относится к землям лесного фонда Украины”, — сообщили в Нацполиции.

Участок, на котором выращивали коноплю, неоднократно обрабатывали: с помощью спецтехники местного лесничества выполняли вспашку земли и прореживали междурядья между растениями.

“На земельном участке, где непосредственно выращивались наркосодержащие растения, полицейские обнаружили 332 000 кустов конопли, а также трактор с прицепом, принадлежащий лесному хозяйству. Общая стоимость сотен тысяч кустов конопли по ценам "черного" рынка составляет около 300 млн грн. Обнаруженные наркосодержащие растения уничтожены”, — говорится в сообщении полиции.

По факту выращивания наркосодержащих растений расследуют уголовное производство по статье 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что житель Черкасс продавал наркотики на территории столицы.



