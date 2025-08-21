В Одесской области мужчина угнал авто ТЦК, чтобы не ехать на ВЛК: подробности

В Одесской области мужчина, которого сотрудники ТЦК должны были везти на ВЛК, угнал авто и забрал документы водителя. В полиции Одесской области сообщили, что разыскали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В полиции рассказали, что мужчина совершил преступление неожиданно для себя, когда должен был ехать проходить обследование состояния здоровья. Событие произошло в Одесской области, в одном из населённых пунктов Одесского района. О нем полиции сообщили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"По данным следствия, 43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на стоявшего рядом водителя, который должен был везти пассажира на обследование в ВЛК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал", — сообщили в полиции.

Злоумышленник оставил автомобиль на окраине населенного пункта, а сам ушел домой. При этом прихватил из салона водительскую сумку с важными личными документами.

Правоохранители разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи. Отметили: мужчина признался, что не готовился к преступлению, а поступил спонтанно.

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами. Согласно санкциям ч. 1 ст. 289 и ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины максимальное наказание за эти правонарушения – до пяти лет лишения свободы.

В полиции сообщили, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему работников ТЦК нужно немедленно забрать с улиц.