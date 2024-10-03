В Одесской области масштабное отключение газа: полный список адресов

Сегодня в Одесской области будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".



Отключение газа. Фото из открытых источников

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на БРП-13 на срок выполнения работ с 9:00 03.10.2024г. до 17:00 03.10.2024г., будут временно отключены от газоснабжения потребители, – говорится в сообщении.

Адреса, по которым будет отключено газоснабжение в Рени:

ул. Дунайская: 67, 69, 71, 73/1, 73/2, 75, 77, 79/1, 79/2, 81/1, 81/2, 83, 85, 120/2, 120/3, 122/ 1, 122/2, 122/3, 122/4, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 150, 15 1, 154, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 178, 186;

ул. Железнодорожная: 11, 11/а, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 27;

ул. Шевченко: 3, 5, 7, 7/2, 9, 11;

ул. Андрея Карташова: 4, 11, 13;

ул. Корабельная: 3, 4, 5;

ул. Пограничная: 1, 3/1, 3/2, 5, 6;

ул. Греческий: 2, 6.

Потребителей просят самостоятельно закрыть краны на своих газовых приборах (газовая плита, газовый водонагреватель, котел АОГВ) и удержаться от использования природного газа в указанный период.

После завершения работ газоснабжение будет восстановлено при наличии абонентов в домах в соответствии с "Заявлением-присоединением" для распределения газа от сетей АО "Одессагаз".

Во избежание опасных ситуаций всем абонентам необходимо перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до прихода представителей газовой службы.

Для восстановления газоснабжения необходимо соблюсти несколько условий:

Присутствие абонента, с которым заключен договор на распределение природного газа.

Отсутствие задолженности за распределение газа.

Наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования.

Соответствие системы газоснабжения требованиям проектной и исполнительно-технической документации.

Отсутствие нарушений "Правил безопасности систем газоснабжения" и других норм по газовому оборудованию, вентиляционным каналам и дымоходам.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.