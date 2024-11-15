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В Одесской области экспортер сои вернул государству более 15 миллионов гривен

Бюро экономической безопасности разоблачило схемы уклонения от налогообложения и предотвратило незаконный экспорт сои

сегодня, 17:00
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Амбарцумян Анна

Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили аграрную компанию в уклонении от уплаты налогов на 15,2 млн грн. Фирма пыталась вывезти 5,5 тысяч. тонн сои неизвестного происхождения, используя поддельные документы.

В Одесской области экспортер сои вернул государству более 15 миллионов гривен

экспорт сои. Фото: esbu.gov.ua

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обнаружили, что компания подала в таможню декларацию на экспорт 5,5 тысяч тонн соевых бобов без подтверждения происхождения продукции. Согласно документам, вывоз должен был состояться на основании договора комиссии. В схеме фигурировало предприятие, которое формально обеспечивало экспорт, тогда как материальные и финансовые обязательства были за фактическим собственником продукции.

Обнаружив нарушения, специалисты БЭБ обратились в Одесскую таможню. В ответ таможенники отказали в оформлении груза. Однако компания попыталась обойти запрет: судно с соей скачали ночью и пытались отправить. Эта попытка была остановлена, а судно пришвартовано к другому причалу порта.

Следствие установило, что компания не отразила в налоговой отчетности доходы и стоимость заявляемой на экспорт продукции. Это привело к неуплате 15,2 млн грн налога на прибыль. После изъятия груза компания полностью компенсировала нанесенный бюджету ущерб.

Напомним, по итогам января-сентября 2024 года ситуация с наполнением бюджета Украины показала значительные изменения в уплате налогов. Основные отрасли экономики, вносящие наибольший вклад в Сводный бюджет, демонстрируют активное развитие. В частности, перерабатывающая промышленность и торговля продолжают занимать лидирующие позиции по уплате налогов.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/na-odeshchyni-u-spravi-beb-pro-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv-eksporter-soi-vidshkoduvav-ponad-15-mln-hrn
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