В Одесской области будут продолжаться отключения газа: список адресов

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Амбарцумян Анна
Сегодня в Одесской области будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".
Отключение газа. Фото из открытых источников
Список улиц, подпадающих под отключение:
ул. Воинов Афганцев;
ул. Молодежная;
пров. Молодежный, 11;
ул. Независимости, 47 по 152 включительно;
ул. Пушкина, 3.
Восстановление газоснабжения
Пуск газа планируется после завершения ремонтных работ, ориентировочно в 15:00 24 октября 2024, при условии обязательного присутствия абонента, с которым заключен договор на распределение природного газа.
Внимание! Абонентам необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их без присутствия представителей Ананьевского УЭГХ.
Дополнительные проверки
Во время восстановления газоснабжения специалисты будут проверять:
Действительность договора на техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования, а также отсутствие задолженности по нему.
Отсутствие задолженности за распределение природного газа.
Состояние внутридомовых и фасадных газопроводов (коррозия, посторонние предметы, соответствие действующим нормам).
Соответствие вентиляционных и дымовых каналов действующим нормам.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.
Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.
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