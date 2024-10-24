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В Одесской области будут продолжаться отключения газа: список адресов

Временное отключение газоснабжения в селе Ананьев Второй

сегодня, 12:09
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Амбарцумян Анна

Сегодня в Одесской области будет отключение газоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает "Одессагаз".

В Одесской области будут продолжаться отключения газа: список адресов

Отключение газа. Фото из открытых источников

Ананьевское УЭГХ сообщает абонентам подключенных к газопроводам низкого и высокого давления в с.Троицкое, Подольского р-на, Одесской области. В связи с проведением ремонтных работ на распределительном с 10:00 24.10.2024г. до 15:00 24.10.2024г., будут временно отключены потребители природного газа, – говорится в сообщении.

Список улиц, подпадающих под отключение:

  • ул. Воинов Афганцев;

  • ул. Молодежная;

  • пров. Молодежный, 11;

  • ул. Независимости, 47 по 152 включительно;

  • ул. Пушкина, 3.

Восстановление газоснабжения

Пуск газа планируется после завершения ремонтных работ, ориентировочно в 15:00 24 октября 2024, при условии обязательного присутствия абонента, с которым заключен договор на распределение природного газа.

Внимание! Абонентам необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их без присутствия представителей Ананьевского УЭГХ.

Дополнительные проверки

Во время восстановления газоснабжения специалисты будут проверять:

  • Действительность договора на техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования, а также отсутствие задолженности по нему.

  • Отсутствие задолженности за распределение природного газа.

  • Состояние внутридомовых и фасадных газопроводов (коррозия, посторонние предметы, соответствие действующим нормам).

  • Соответствие вентиляционных и дымовых каналов действующим нормам.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефонам: (04863) 2-13-41, 38(050) 495-33-68.

Отметим, акционерное общество "Одессагаз" сообщает о важных изменениях в предоставлении жилищно-коммунальных услуг на период действия военного положения в Украине. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 года №1405, введены ограничения по прекращению предоставления таких услуг населению в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме, впрочем, еще касается не всей территории Украины. Должников за газ в Одесской области будут отключены от поставок.



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Источник: https://odgaz.odessa.ua/
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